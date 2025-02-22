Bloomberg: ЕС изучает возможность конфискации активов РФ для возмещения убытков Украине

Евросоюз изучает дополнительные способы использования замороженных активов РФ на его территории, в частности их конфискацию для возмещения убытков Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников агентства, чиновники ЕС обсуждают различные пути использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии.

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Это – механизм, который должен быть создан под эгидой Совета Европы для возмещения украинцам убытков от российской агрессии; в Украине прогнозировали его запуск в 2025 году.

Источники Bloomberg говорят, что в Евросоюзе обсуждают теоретический вариант конфискации замороженных активов России, если она откажется возмещать убытки.

Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению ущерба в потенциальном мирном соглашении, отметили собеседники агентства.

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Другой вариант, который обсуждается в Евросоюзе, предполагает, что страны-члены получат полномочия конфисковать суверенные активы России, чтобы компенсировать разрушения энергетической инфраструктуры Украины, говорится в материале агентства.

В этом контексте чиновники Евросоюза выясняют, возможна ли такая конфискация на основании, к примеру, решения Международного уголовного суда и соответствует ли она уголовному законодательству стран – членов ЕС.

По данным Bloomberg, вариант полной конфискации российских активов отклонили отдельные страны-члены, в частности Германия и Франция, из-за правовых и экономических последствий такого шага.

ЕС, страны "Группы семи" и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в виде ценных бумаг и наличности, в основном через бельгийский клиринговый центр Euroclear.

Санкции, введенные против российских граждан, привели к замораживанию активов на сумму еще около 58 миллиардов долларов активов.

Что предшествовало: По данным Reuters, Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на пятую часть страны, которую оккупируют российские войска.