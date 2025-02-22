Маск звинуватив у злочинах соратника Януковича "чиновника Міноборони Зеленського"

Американський мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск поширив дезінформацію про те, що нібито "чиновник Міністерства оборони Зеленського" вкрав 46 мільйонів доларів, купивши віллу, виноградник і 27 земельних ділянок у Франції.

Джерело: Маск у соцмережі Х, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Маск поширив неправдивий пост із коментарем "Верхівка айсберга". В оригінальному повідомленні йшлося: "Французька поліція заявляє, що чиновник Міністерства оборони Зеленського вкрав $46 млн, а не $40 млн, як повідомлялося, купивши віллу у Франції за $2 500 000, виноградник за $6 500 000 і 27 земельних ділянок за $1 000 000. Скільки мільярдів вкрали інші соратники Зеленського?".

Разом з тим, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у суботу опублікувала повідомлення, з якого випливає, що мова йде про колишнього керівника ДК "Укрспецекспорт" та ДК "Укроборонпром" часів Януковича – Дмитра Перегудова, який із 2017 року перебуває в розшуку.

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Дослівно САП: "За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У 2011-2012 роках відповідно до указів чинного на той час президента України Віктора Януковича він обіймав посади керівників ДК "Укрспецекспорт" та ДК "Укроборонпром".

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки".

Деталі: Зазначається, що за незаконно виведені кошти дана особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки, зокрема: віллу, вартістю 86 млн грн; виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн; 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн. На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.

Антикорупційна прокуратура зазначає, що справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.

Довідково: Дмитро Перегудов з 4 січня 2011 по лютий 2012 рр. був в.о. гендиректора "Укрспецекспорт", змінивши на посаді призначеного головою "Укроборонпрому" Дмитра Саламатіна. У лютому-червні 2012 року, після призначення Саламатіна міністром оборони України обіймав посаду голови "Укроборонпрому".

26 червня 2012 року, після призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Громова, знову очолив "Укрспецекспорт", спочатку на посаді в. о. гендиректора, а з грудня 2012 року — на посаді гендиректора. 12 липня 2013 року був звільнений з посади директора "Укрспецекспорт".

У 2021 році Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту Саламатіна і Перегудова за підозрою в розтраті понад 23,87 млн доларів.

Саламатін переховується від правоохоронців із 2014 року, Перегудов – із 2017 року.