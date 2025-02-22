Маск обвинил в преступлениях соратника Януковича "чиновника Минобороны Зеленского"

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск распространил дезинформацию о том, что якобы "чиновник Министерства обороны Зеленского" украл 46 миллионов долларов, купив виллу, виноградник и 27 земельных участков во Франции.

Источник: Маск в соцсети Х, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Маск распространил ложный пост с комментарием "Верхушка айсберга". В оригинальном сообщении говорилось: "Французская полиция заявляет, что чиновник Министерства обороны Зеленского украл $46 млн, а не $40 млн, как сообщалось, купив виллу во Франции за $2 500 000, виноградник за $6 500 000 и 27 земельных участков за $1 000 000. Сколько миллиардов украли другие соратники Зеленского?".

Вместе с тем, Специализированная антикоррупционная прокуратура в субботу опубликовала сообщение, из которого следует, что речь идет о бывшем руководителе ГК "Укрспецэкспорт" и ГК "Укроборонпром" времен Януковича – Дмитрии Перегудове, который с 2017 года находится в розыске.

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Дословно САП: "При процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, уполномоченной государством быть посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.

В 2011-2012 годах в соответствии с указами действующего в то время президента Украины Виктора Януковича он занимал должности руководителей ГК "Укрспецэкспорт" и ГК "Укроборонпром".

В рамках досудебного расследования установлено, что преступная деятельность лица охватывала не только годы его пребывания на этих должностях, а еще 4 года после увольнения, а именно до 2016 года.

В этот период происходила легализация средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями. Речь идет о более 46 млн долларов США, из которых 13 млн евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.

Подозреваемый в розыске еще с 2017 года. По версии следствия, лицо находится на территории Французской Республики".

Детали: Отмечается, что за незаконно выведенные средства данное лицо приобрело элитную недвижимость на территории Французской Республики, в частности: виллу, стоимостью 86 млн грн; винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков, общей стоимостью 229 млн грн; 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн грн. На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест.

Антикоррупционная прокуратура отмечает, что дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества.

Справочно: Дмитрий Перегудов с 4 января 2011 по февраль 2012 гг. был и.о. гендиректора "Укрспецэкспорт", сменив на посту назначенного главой "Укроборонпрома" Дмитрия Саламатина. В феврале-июне 2012 года, после назначения Саламатина министром обороны Украины занимал должность главы "Укроборонпрома".

26 июня 2012 года, после назначения генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Громова, снова возглавил "Укрспецэкспорт", сначала в должности и. о. гендиректора, а с декабря 2012 года – в должности гендиректора. 12 июля 2013 года был уволен с должности директора "Укрспецэкспорта".

В 2021 году Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу Саламатина и Перегудова по подозрению в растрате более 23,87 млн долларов.

Саламатин скрывается от правоохранителей с 2014 года, Перегудов – с 2017 года.