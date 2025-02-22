У Києві працює ППО

У Києві в суботу ввечері працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, невдовзі пролунали вибухи.

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Пряма мова Кличка: "У столиці гучно. Працюють сили ППО".

Дослівно КМВА: У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях".

Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі ударні БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.