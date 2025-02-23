В Киеве работает ПВО, в нескольких районах города упали обломки
В Киеве в субботу вечером работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Обломки вражеских дронов упали в разных районах города, вызвав пожары и повреждения.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, вскоре раздались взрывы.
Прямая речь Кличко: "В столице громко. Работают силы ПВО".
Дословно КМВА: В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях".
Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БпЛА в направлении Киева с северо-востока.
В 23:20 руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Печерском районе упали обломки российского БПЛА на открытой территории.
"Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших", - написал он.
Впоследствии Кличко добавил, что обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко.
В 00:06 Ткаченко сообщил о пожаре в Голосеевском районе в результате падения вражеского дрона.
Обновлено: В 00:21 в КГВА сообщили о падении обломков БпЛА в Дарницком районе, возник пожар, повреждены частный дом и автомобили.
Прямая речь Кличко: "На Оболони работают силы ПВО. Атака вражеских БпЛА на столицу продолжается".