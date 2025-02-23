У Києві працює ППО, в кількох районах міста впали уламки

У Києві в суботу ввечері працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки ворожих дронів впали у різних районах міста, спричинивши пожежі та пошкодження.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, невдовзі пролунали вибухи.

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Пряма мова Кличка: "У столиці гучно. Працюють сили ППО".

Дослівно КМВА: У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях".

Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі ударні БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.

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О 23:20 керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Печерському районі впали уламки російського БпЛА на відкритій території.

"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих", – написав він.

Згодом Кличко додав, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.

О 00:06 Ткаченко повідомив про пожежу у Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого дрону.

Оновлено: О 00:21 в КМВА повідомили про падіння уламків БпЛА у Дарницькому районі, виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

Пряма мова Кличка: "На Оболоні працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на столицю триває".