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Війна 2025

У Вашингтоні проходить демонстрація на підтримку України

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 23:01
У Вашингтоні проходить демонстрація на підтримку України
демонстрація у Вашингтоні, фото: Остап Яриш у Facebook

У Вашингтоні перед меморіалом Лінкольна в суботу проходить масштабна демонстрація на підтримку України.

Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook

Усі фото - Остап Яриш у Facebook
Усі фото - Остап Яриш у Facebook
 

Дослівно: "Зараз: Велика демонстрація на підтримку України перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні".

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Деталі: Як повідомляє Яриш, демонстранти тримають, зокрема, плакати "Україна не продається", "Нічого про Україну без України", "Зупиніть агресора силою!".

 

Як видно з фото, серед плакатів також: "США, зупиніть Путіна. Дотримайтеся своєї обіцянки або поверніть Україні ядерну зброю", "США гарантували Україні безпеку і мир, якщо Україна здасть свою ядерну зброю", тощо.

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