В Вашингтоне проходит демонстрация в поддержку Украины
Суббота, 22 февраля 2025, 23:01
В Вашингтоне перед мемориалом Линкольна в субботу проходит масштабная демонстрация в поддержку Украины.
Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook
Дословно: "Сейчас: Большая демонстрация в поддержку Украины перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне".
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Детали: Как сообщает Ярыш, демонстранты держат, в частности, плакаты "Украина не продается", "Ничего об Украине без Украины", "Остановите агрессора силой!".
Как видно по фото, среди плакатов также: "США, остановите Путина. Сдержите свое обещание или верните Украине ядерное оружие", "США гарантировали Украине безопасность и мир, если Украина сдаст свое ядерное оружие", и тому подобное.