В Вашингтоне проходит демонстрация в поддержку Украины

демонстрация в Вашингтоне, фото: Остап Ярыш в Facebook

В Вашингтоне перед мемориалом Линкольна в субботу проходит масштабная демонстрация в поддержку Украины.

Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook

Все фото - Остап Ярыш в Facebook

Дословно: "Сейчас: Большая демонстрация в поддержку Украины перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне".

Реклама:

Детали: Как сообщает Ярыш, демонстранты держат, в частности, плакаты "Украина не продается", "Ничего об Украине без Украины", "Остановите агрессора силой!".

Как видно по фото, среди плакатов также: "США, остановите Путина. Сдержите свое обещание или верните Украине ядерное оружие", "США гарантировали Украине безопасность и мир, если Украина сдаст свое ядерное оружие", и тому подобное.