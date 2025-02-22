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Война 2025

В Вашингтоне проходит демонстрация в поддержку Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 23:01
В Вашингтоне проходит демонстрация в поддержку Украины
демонстрация в Вашингтоне, фото: Остап Ярыш в Facebook

В Вашингтоне перед мемориалом Линкольна в субботу проходит масштабная демонстрация в поддержку Украины.

Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook

Все фото - Остап Ярыш в Facebook
Все фото - Остап Ярыш в Facebook
 

Дословно: "Сейчас: Большая демонстрация в поддержку Украины перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне".

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Детали: Как сообщает Ярыш, демонстранты держат, в частности, плакаты "Украина не продается", "Ничего об Украине без Украины", "Остановите агрессора силой!".

 

Как видно по фото, среди плакатов также: "США, остановите Путина. Сдержите свое обещание или верните Украине ядерное оружие", "США гарантировали Украине безопасность и мир, если Украина сдаст свое ядерное оружие", и тому подобное.

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