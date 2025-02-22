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Війна 2025

Обстріли Сумщини: росіяни поранили 4 цивільних

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 23:51
Обстріли Сумщини: росіяни поранили 4 цивільних
руйнування на Сумщині 22 лютого, фото прокуратури

На Сумщині внаслідок російських обстрілів у суботу поранено 4 цивільних.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21 годину

Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 241 вибух.

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Так, у Краснопільській громаді внаслідок обстрілів дістали поранення 3 цивільні особи, пошкоджено два приватних будинки.

У Хотінській громаді поранено одну цивільну особу.

Сумська областьвійна
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