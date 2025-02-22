Обстріли Сумщини: росіяни поранили 4 цивільних
Субота, 22 лютого 2025, 23:51
На Сумщині внаслідок російських обстрілів у суботу поранено 4 цивільних.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21 годину
Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 241 вибух.
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Так, у Краснопільській громаді внаслідок обстрілів дістали поранення 3 цивільні особи, пошкоджено два приватних будинки.
У Хотінській громаді поранено одну цивільну особу.