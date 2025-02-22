Обстрелы Сумщины: россияне ранили 4 гражданских
Суббота, 22 февраля 2025, 23:51
На Сумщине в результате российских обстрелов в субботу ранены 4 гражданских.
Источник: Сумская областная военная администрация в сводке по состоянию на 21 час
Детали: В течение дня россияне совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 241 взрыв.
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Так, в Краснопольской громаде в результате обстрелов получили ранения 3 гражданских лица, повреждены два частных дома.
В Хотинской громаде ранен один гражданский человек.