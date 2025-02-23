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Війна 2025

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: загинула одна людина, четверо поранено

Катерина Тищенко, Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 01:15
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: загинула одна людина, четверо поранено
ілюстративне фото wikimapia

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу ввечері загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: О 22:40 Лисак повідомив, що російська армія атакувала Кривий Ріг.

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Згодом він уточнив, що через ракетний удар у Кривому Розі, за попередньою інформацією, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані.

"Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт", – додав керівник ОВА.

О 23:27 Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу.

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Також госпіталізовано 30-річну жінку, вона перебуває у важкому стані.

Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.

Оновлено: О 01:12 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок удару поранено четверо людей. 

"Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі", – додав Вілкул.

Кривий Рігракетний удар
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