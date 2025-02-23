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Война 2025

Россияне ударили по Кривому Рогу: погиб один человек, четверо ранены

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 01:15
Россияне ударили по Кривому Рогу: погиб один человек, четверо ранены
иллюстративное фото wikimapia

В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу вечером погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В 22:40 Лысак сообщил, что российская армия атаковала Кривой Рог.

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Впоследствии он уточнил, что из-за ракетного удара в Кривом Роге, по предварительной информации, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

"Возник пожар. Поврежден инфраструктурный объект", – добавил руководитель ОГА.

В 23:27 Лысак сообщил, что в больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

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Также госпитализирована 30-летняя женщина, она находится в тяжелом состоянии.

Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно.

Обновлено: В 01:12 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате удара ранены четыре человека.

"Предварительно повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, социальные и промышленные здания, автомобили", – добавил Вилкул.

Кривой Рогракетный удар
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