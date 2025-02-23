Россияне ударили по Кривому Рогу: погиб один человек, четверо ранены
В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу вечером погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Детали: В 22:40 Лысак сообщил, что российская армия атаковала Кривой Рог.
Впоследствии он уточнил, что из-за ракетного удара в Кривом Роге, по предварительной информации, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.
"Возник пожар. Поврежден инфраструктурный объект", – добавил руководитель ОГА.
В 23:27 Лысак сообщил, что в больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу.
Также госпитализирована 30-летняя женщина, она находится в тяжелом состоянии.
Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно.
Обновлено: В 01:12 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате удара ранены четыре человека.
"Предварительно повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, социальные и промышленные здания, автомобили", – добавил Вилкул.