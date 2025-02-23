Російські війська обстріляли Запоріжжя: постраждала жінка, виникла пожежа – Федоров

У ніч на неділю, 23 лютого, російські війська здійснили обстріл Запоріжжя, внаслідок чого постраждала 53-річна жінка та виникла пожежа у приватному секторі.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

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Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках".

Передісторія: