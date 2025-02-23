Російські війська обстріляли Запоріжжя: постраждала жінка, виникла пожежа – Федоров
Неділя, 23 лютого 2025, 01:59
У ніч на неділю, 23 лютого, російські війська здійснили обстріл Запоріжжя, внаслідок чого постраждала 53-річна жінка та виникла пожежа у приватному секторі.
Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.
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Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках".
Передісторія:
- З 20:55 22 лютого в Запорізькій області триває повітряна тривога.
- О 22:24 по Запорізькій області та м. Запоріжжя оголошували загрозу застосування Росією керованих авіаційних бомб (КАБів).