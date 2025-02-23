Российские войска обстреляли Запорожье: пострадала женщина, возник пожар – Федоров

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска совершили обстрел Запорожья, в результате чего пострадала 53-летняя женщина и возник пожар в частном секторе.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Из-за вражеского обстрела Запорожья получила ранения 53-летняя женщина.

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Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках".

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