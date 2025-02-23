Российские войска обстреляли Запорожье: пострадала женщина, возник пожар – Федоров
Воскресенье, 23 февраля 2025, 01:59
В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска совершили обстрел Запорожья, в результате чего пострадала 53-летняя женщина и возник пожар в частном секторе.
Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Из-за вражеского обстрела Запорожья получила ранения 53-летняя женщина.
Реклама:
Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках".
Предыстория:
- С 20:55 22 февраля в Запорожской области продолжается воздушная тревога.
- В 22:24 по Запорожской области и г. Запорожье объявляли угрозу применения Россией управляемых авиационных бомб (КАБов).