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Війна 2025

За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 07:40
За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 867 180 (+1 180) осіб;
  • танків – 10 168 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 21 151 (+12) од;
  • артилерійських систем – 23 582 (+54) од;
  • РСЗВ – 1 296 (+1) од;
  • Засоби ППО – 1 081 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 428 (+117) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 334 (+91) од;
  • Спеціальної техніки – 3 757 (+3) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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