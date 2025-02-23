За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 23 февраля 2025, 07:40
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 867 180 (+1 180) человек;
- танков – 10 168 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 21 151 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 23 582 (+54) ед;
- РСЗО – 1 296 (+1) ед;
- Стредства ПВО – 1 081 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 428 (+117) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 334 (+91) ед;
- Специальной техники – 3 757 (+3) ед.
Данные уточняются.