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Война 2025

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 февраля 2025, 07:40
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 867 180 (+1 180) человек;
  • танков – 10 168 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 151 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 23 582 (+54) ед;
  • РСЗО – 1 296 (+1) ед;
  • Стредства ПВО – 1 081 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 428 (+117) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 334 (+91) ед;
  • Специальной техники – 3 757 (+3) ед.

Данные уточняются.

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