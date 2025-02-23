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Війна 2025

Рекордна атака дронів: росіяни запустили 267 безпілотників по Україні – 138 було збито

Роман Петренко, Валентина РоманенкоНеділя, 23 лютого 2025, 08:50
Рекордна атака дронів: росіяни запустили 267 безпілотників по Україні – 138 було збито
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 23 лютого противник атакував балістикою, 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по українських областях.

Джерело: Повітряні сили, начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook

Деталі: Ігнат зазначає, що це рекордна кількість за одну атаку (з 24.02.22).

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З 267 безпілотників були збиті 138, ще 119 – "локаційно втрачені", три полетіли у Росію та один у Білорусь.

Відомо, що окупанти запускали безпілотники з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Також ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із тимчасово окупованого Криму.

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Станом на 08.00 підтверджено збиття у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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