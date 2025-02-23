Рекордная атака дронов: россияне запустили 267 беспилотников по Украине – 138 были сбиты

В ночь на 23 февраля противник атаковал баллистикой, 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по украинским областям.

Источник: Воздушные силы, начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook

Детали: Игнат отмечает, что это рекордное количество за одну атаку (с 24.02.22).

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Из 267 беспилотников были сбиты 138, еще 119 – "локационно потеряны", три улетели в Россию и один в Беларусь.

Известно, что оккупанты запускали беспилотники с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Также враг атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 с временно оккупированного Крыма.

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По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.