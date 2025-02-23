WSJ: Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа підтримати військово місію миротворців в Україні

План Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ, але він залежить від того, чи вдасться переконати президента США Дональда Трампа погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal

Деталі: Згідно з планом, британські та французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил стримування. Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту в Україні, а скоріше матимуть завдання захищати життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники будуть стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

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Початкова перевірка готовності Трампа розглянути питання про американські гарантії безпеки для України відбудеться найближчими днями, коли прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон мають провести переговори з президентом США у Білому домі.

Європейський план, що розробляється, не вимагатиме від США розгортання власних військ в Україні, що адміністрація Трампа виключила. Але він буде спрямований на використання американських військових можливостей, яких бракує європейським силам, кажуть джерела видання.

Наприклад, США могли б розмістити системи протиповітряної оборони в сусідніх країнах, які прикривали б частину території України, одночасно надаючи інші системи протиповітряної оборони європейцям, кажуть європейські посадовці.

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Американські військово-повітряні сили, що базуються за межами України, можуть бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.

Очікується, що Стармер обговорить цей проєкт з Трампом у четвер, повідомили європейські посадовці, але навряд чи він звернеться з конкретним проханням про американську допомогу.

Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, в річницю повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, викладе ширші погляди союзників на війну і на те, як можна запевнити Україну.

Без підтримки Трампа європейський план щодо відправки миротворців зіткнеться з труднощами, кажуть посадовці.

Утім, головним викликом для європейців може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з Росією і небажання позиціонувати американських військових як потенційного супротивника сил лідера Росії Владіміра Путіна в Україні.

Британські офіційні особи вважають, що американська участь має вирішальне значення для стримування російських атак, заохочення інших європейських країн також надсилати війська і забезпечення багатонаціональних сил ключовими можливостями, яких бракує європейським збройним силам.

Що передувало: Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

А президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.