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Война 2025

WSJ: Макрон и Стармер будут убеждать Трампа поддержать военно миссию миротворцев в Украине

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 09:09

План Великобритании и Франции по миротворческому контингенту в Украине предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск, но он зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на ограниченную военную роль Соединенных Штатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal

Детали: Согласно плану, британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания. Они не будут развернуты вдоль линии фронта в Украине, а скорее будут иметь задачу защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

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Начальная проверка готовности Трампа рассмотреть вопрос об американских гарантиях безопасности для Украины состоится в ближайшие дни, когда премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон должны провести переговоры с президентом США в Белом доме.

Европейский план, который разрабатывается, не потребует от США развертывания собственных войск в Украине, что администрация Трампа исключила. Но он будет направлен на использование американских военных возможностей, которых не хватает европейским силам, говорят источники издания.

Например, США могли бы разместить системы противовоздушной обороны в соседних странах, которые прикрывали бы часть территории Украины, одновременно предоставляя другие системы противовоздушной обороны европейцам, говорят европейские чиновники.

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Американские военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины, могут быть приведены в готовность на случай, если европейские войска окажутся в опасности.

Ожидается, что Стармер обсудит этот проект с Трампом в четверг, сообщили европейские чиновники, но вряд ли он обратится с конкретной просьбой об американской помощи.

Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, в годовщину полномасштабного российского вторжения в 2022 году, изложит более широкие взгляды союзников на войну и на то, как можно заверить Украину.

Без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев столкнется с трудностями, говорят чиновники.

Впрочем, главным вызовом для европейцев может стать стремление Трампа укрепить связи с Россией и нежелание позиционировать американских военных как потенциального противника сил лидера России Владимира Путина в Украине.

Британские официальные лица считают, что американское участие имеет решающее значение для сдерживания российских атак, поощрения других европейских стран также присылать войска и обеспечения многонациональных сил ключевыми возможностями, которых не хватает европейским вооруженным силам.

Что предшествовало: Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.

миротворцыТрампМакронВеликобритания
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