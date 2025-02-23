Через атаку "Шахедів" біля Одеси постраждали три людини
Неділя, 23 лютого 2025, 13:14
Уночі на 23 лютого ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, постраждали три людини.
Джерело: Одеська ОВА, ДСНС Одещини
Деталі: Уночі ОВА повідомила, що внаслідок удару ударним безпілотником сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини.
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Пізніше ДСНС уточнила, що йдеться про "Шахед".
Унаслідок удару спалахнули пожежі, зазначають рятувальники, також пошкоджено приватний будинок.
До гасіння залучались 4 одиниці техніки та 18 рятувальників.