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Війна 2025

Через атаку "Шахедів" біля Одеси постраждали три людини

Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 13:14
Через атаку Шахедів біля Одеси постраждали три людини
усі фото: дснс

Уночі на 23 лютого ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, постраждали три людини.

Джерело: Одеська ОВА, ДСНС Одещини

Деталі: Уночі ОВА повідомила, що внаслідок удару ударним безпілотником сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини.

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Пізніше ДСНС уточнила, що йдеться про "Шахед".

Унаслідок удару спалахнули пожежі, зазначають рятувальники, також пошкоджено приватний будинок.

 

До гасіння залучались 4 одиниці техніки та 18 рятувальників.

Одеська областьОдеса
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