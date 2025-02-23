Из-за атаки "Шахедов" возле Одессы пострадали три человека

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Ночью на 23 февраля враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, пострадали три человека.

Источник: Одесская ОВА, ГСЧС Одесчины

Детали: Ночью ОВА сообщила, что в результате удара ударным беспилотником произошло возгорание частного дома. Пострадали три человека.

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Позже ГСЧС уточнила, что речь идет о "Шахеде".

В результате удара вспыхнули пожары, отмечают спасатели, также поврежден частный дом.

К тушению привлекались 4 единицы техники и 18 спасателей.