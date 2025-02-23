Из-за атаки "Шахедов" возле Одессы пострадали три человека
Воскресенье, 23 февраля 2025, 13:14
Ночью на 23 февраля враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками, пострадали три человека.
Источник: Одесская ОВА, ГСЧС Одесчины
Детали: Ночью ОВА сообщила, что в результате удара ударным беспилотником произошло возгорание частного дома. Пострадали три человека.
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Позже ГСЧС уточнила, что речь идет о "Шахеде".
В результате удара вспыхнули пожары, отмечают спасатели, также поврежден частный дом.
К тушению привлекались 4 единицы техники и 18 спасателей.
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