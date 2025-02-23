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Війна 2025

Польща мала би отримати від України гарантію повернення допомоги – євродепутатка

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 13:50
Польща мала би отримати від України гарантію повернення допомоги – євродепутатка
фото: getty images

Депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

Джерело: Onet, "Європейська правда"

Деталі: Брилка виступала в ефірі радіо ZET, де розгорнулася дискусія навколо війни в Україні та допомоги, яку надає Польща. Брилка заявила, що нинішні дії Дональда Трампа зумовлені очікуванням оплати за надану Україні допомогу. За її словами, в обмін на гарантії безпеки американці очікують доступу до рідкоземельних металів.

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На запитання, чи не є це неоколоніалізмом, Брилка відповіла, що ні. Вона підкреслила, що мова йде про обумовленість надання допомоги.

"Допомога коштує грошей", – сказала Брилка. У цьому контексті вона підкреслила, що від самого початку повномасштабного вторгнення Польща, надаючи допомогу Києва, повинна була зі свого боку отримати від України "гарантію повернення" наданої допомоги.

Брилка висловила думку, що економічна присутність США є гарантією безпеки України.

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Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Україна відмовилася від вимоги США щодо створення фонду у розмірі 500 мільярдів доларів, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни.

Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надали для боротьби з російською агресією. Україна стверджує, що фактична сума виділеної допомоги приблизно в п'ять разів менша.

За словами одного зі співрозмовників агентства, сторонам потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проєкт, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, і президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той прийняв угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.

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Польщадопомога Україні
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