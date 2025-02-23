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Война 2025

Польша должна была бы получить от Украины гарантию возврата помощи - евродепутат

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 13:50
Польша должна была бы получить от Украины гарантию возврата помощи - евродепутат
фото: getty images

Депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег", и что Польша должна была получить от Украины "гарантию возврата" предоставленной ей помощи.

Источник: Onet, "Европейская правда"

Детали: Брылка выступала в эфире радио ZET, где развернулась дискуссия вокруг войны в Украине и помощи, которую предоставляет Польша. Брылка заявила, что нынешние действия Дональда Трампа обусловлены ожиданием оплаты за предоставленную Украине помощь. По ее словам, в обмен на гарантии безопасности американцы ожидают доступа к редкоземельным металлам.

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На вопрос, не является ли это неоколониализмом, Брылка ответила, что нет. Она подчеркнула, что речь идет об обусловленности оказания помощи.

"Помощь стоит денег", – сказала Брылка. В этом контексте она подчеркнула, что с самого начала полномасштабного вторжения Польша, оказывая помощь Киеву, должна была со своей стороны получить от Украины "гарантию возврата" оказанной помощи.

Брылка выразила мнение, что экономическое присутствие США является гарантией безопасности Украины.

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Напомним, по данным агентства Bloomberg, Украина отказалась от требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который был бы частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны.

Этот фонд должен был бы компенсировать США помощь, которую они предоставили для борьбы с российской агрессией. Украина утверждает, что фактическая сумма выделенной помощи примерно в пять раз меньше.

По словам одного из собеседников агентства, сторонам нужно больше времени для завершения сделки, поскольку текущий проект, предложенный США, содержит некоторые сомнительные элементы, и президент Украины Владимир Зеленский не готов его утвердить.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.

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Польшапомощь Украине
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