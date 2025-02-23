Зеленський визначив склад армійських корпусів та призначив командирів – ЗМІ

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів – зміни відбудуться протягом місяця.

Джерело: головред "Цензор нет" Юрій Бутусов

Деталі: За даними журналіста, вже призначено 18 командирів корпусів, які будуть займати свою смугу фронту та отримають визначений постійний комплект військ.

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За словами Бутусова, корпуси очолять Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василь Матіїв, Дмитро Волошин, Андрій Білецький, Денис Прокопенко, Ігор Оболенський.

Він додає, що більшість бригад тепер зводяться тепер до складу 18 корпусів. Більшість корпусів будуть складатись з 5 бригад, один корпус з 7 бригад. 13 корпусів створюються у сухопутних військах, 2 корпуси десантно-штурмових, 1 морської піхоти, 2 Нацгвардії.

На думку Бутусова, наразі для управління корпусами "не вистачає кадрів".