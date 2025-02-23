Зеленский определил состав армейских корпусов и назначил командиров - СМИ

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на Ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров - изменения произойдут в течение месяца.

Источник: главред "Цензор нет" Юрий Бутусов

Детали: По данным журналиста, уже назначено 18 командиров корпусов, которые будут занимать свою полосу фронта и получат определенный постоянный комплект войск.

Реклама:

По словам Бутусова, корпуса возглавят Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василий Матиив, Дмитрий Волошин, Андрей Билецкий, Денис Прокопенко, Игорь Оболенский.

Он добавляет, что большинство бригад теперь сводятся теперь в состав 18 корпусов. Большинство корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус из 7 бригад. 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, 2 корпуса десантно-штурмовых, 1 морской пехоты, 2 Нацгвардии.

По мнению Бутусова, сейчас для управления корпусами "не хватает кадров".