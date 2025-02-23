Зеленский определил состав армейских корпусов и назначил командиров - СМИ
Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на Ставке определил состав армейских корпусов и назначил командиров - изменения произойдут в течение месяца.
Источник: главред "Цензор нет" Юрий Бутусов
Детали: По данным журналиста, уже назначено 18 командиров корпусов, которые будут занимать свою полосу фронта и получат определенный постоянный комплект войск.
По словам Бутусова, корпуса возглавят Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василий Матиив, Дмитрий Волошин, Андрей Билецкий, Денис Прокопенко, Игорь Оболенский.
Он добавляет, что большинство бригад теперь сводятся теперь в состав 18 корпусов. Большинство корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус из 7 бригад. 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, 2 корпуса десантно-штурмовых, 1 морской пехоты, 2 Нацгвардии.
По мнению Бутусова, сейчас для управления корпусами "не хватает кадров".