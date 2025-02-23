Малюк: РФ готувала теракт у столичному супермаркеті, а також вбивство мене з Будановим

Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення спецслужби виявили 102 агентурні мережі росіян, серед яких замахи на ключових осіб держави.

Джерело: Малюк на форумі "Україна. Рік 2025", "Укрінформ"

Деталі: Очільник СБУ розповів про одну агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних будівельних гіпермаркетів.

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Це мало статися у гіпермаркеті "французької фірми" після 18 години, де мало бути багато людей. Мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші

Також, за словами Малюка, ворог планував замах на нього та Буданова на Великдень 2024 року.

Пряма мова Малюка: "У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові.

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Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України".

Деталі: Малюк наголосив, що росіяни безперервно намагаються працювати за допомогою агентів, проте не може розповісти деталі. Глава СБУ запевнив, що оперативна обстановка в Україні повністю контрольована.