Малюк: РФ готувала теракт у столичному супермаркеті, а також вбивство мене з Будановим
Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення спецслужби виявили 102 агентурні мережі росіян, серед яких замахи на ключових осіб держави.
Джерело: Малюк на форумі "Україна. Рік 2025", "Укрінформ"
Деталі: Очільник СБУ розповів про одну агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних будівельних гіпермаркетів.
Це мало статися у гіпермаркеті "французької фірми" після 18 години, де мало бути багато людей. Мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші
Також, за словами Малюка, ворог планував замах на нього та Буданова на Великдень 2024 року.
Пряма мова Малюка: "У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові.
Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України".
Деталі: Малюк наголосив, що росіяни безперервно намагаються працювати за допомогою агентів, проте не може розповісти деталі. Глава СБУ запевнив, що оперативна обстановка в Україні повністю контрольована.