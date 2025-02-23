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Война 2025

Малюк: РФ готовила теракт в столичном супермаркете, а также убийство его с Будановым

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 14:52
Малюк: РФ готовила теракт в столичном супермаркете, а также убийство его с Будановым
Фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения спецслужбы обнаружили 102 агентурные сети россиян, среди которых покушения на ключевых лиц государства.

Источник: Малюк на форуме "Украина. Год 2025", "Укринформ"

Детали: Глава СБУ рассказал об одной агентурной сети, которая готовила теракт в одном из столичных строительных гипермаркетов.

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Это должно было произойти в гипермаркете "французской фирмы" после 18 часов, где должно было быть много людей. Должны были взорваться взрывные устройства, которые были расположены в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси

Также, по словам Малюка, враг планировал покушение на него и Буданова на Пасху 2024 года.

Прямая речь Малюка: "У нас за три года выявлено 102 агентурные сети, среди которых топовые.

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Среди них те, которые планировали ликвидировать нашего Верховного главнокомандующего, президента Украины".

Детали: Малюк отметил, что россияне непрерывно пытаются работать с помощью агентов, однако не может рассказать детали. Глава СБУ заверил, что оперативная обстановка в Украине полностью контролируется.

СБУРосcия
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