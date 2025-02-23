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Війна 2025

Розвідка Британії розповіла про перебіг боїв у Донецькій і Курській областях

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 15:11
Розвідка Британії розповіла про перебіг боїв у Донецькій і Курській областях
донеччина, deepstatemap

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд перебігу бойових дій в українській Донецькій області та Курській області РФ.

Джерело: огляд британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: У розвідці зазначили, що 20 лютого господар Кремля Владімір Путін заявив, що солдати російської 810-ї бригади нібито перейшли на територію Сумської області України з Курської області.

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Як наголосили у відомстві, ці заяви Путіна не мають під собою жодних підстав і не підтверджені.

Наразі українські сили, ймовірно, контролюють приблизно 400-450 квадратних кілометрів у Курській області, йдеться в огляді.

Також у розвідці зауважили, що на позицій у Курській області повернулись війська КНДР, які відводили на відпочинок і переоснащення через те, що більше третини з 11 тисяч військовослужбовців КНДР були вбиті або поранені під час атак на українські позиції.

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Щодо ситуації у Донецькій області, то розвідка зауважила, що окупаційна армія РФ  продовжує атакувати міські райони, включаючи Покровськ, Часів Яр і Торецьк, а також намагається просунутися в менш урбанізовані райони на південній ділянці фронту на північ і північний захід від Великої Новосілки.

Протягом останніх двох тижнів просування російських військ у напрямку Покровська було мінімальним.

Українські війська, найімовірніше, ведуть боротьбу за населений пункт Піщане та його околиці за п'ять кілометрів на південний захід від Покровська, але наразі не зрозуміло, під чиїм контролем перебуває населений пункт, резюмували в огляді.

Раніше розвідка Великої Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.

Крім того, розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.

Курська область Донецька областьвійна
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