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Война 2025

Разведка Британии рассказала о ходе боев в Донецкой и Курской областях

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 15:11
Разведка Британии рассказала о ходе боев в Донецкой и Курской областях
донецкая область, deepstatemap

Разведка Великобритании посвятила свой обзор хода боевых действий в украинской Донецкой области и Курской области РФ.

Источник: отчет британского Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Деталі: В разведке отметили, что 20 февраля хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что солдаты российской 810-й бригады якобы перешли на территорию Сумской области Украины из Курской области.

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Как отметили в ведомстве, эти заявления Путина не имеют под собой никаких оснований и не подтверждены.

Сейчас украинские силы, вероятно, контролируют примерно 400-450 квадратных километров в Курской области, говорится в обзоре.

Также в разведке отметили, что на позиции в Курской области вернулись войска КНДР, которые отводили на отдых и переоснащение из-за того, что более трети из 11 тысяч военнослужащих КНДР были убиты или ранены во время атак на украинские позиции.

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Что касается ситуации в Донецкой области, то разведка отметила, что оккупационная армия РФ продолжает атаковать городские районы, включая Покровск, Часов Яр и Торецк, а также пытается продвинуться в менее урбанизированные районы на южном участке фронта к северу и северо-западу от Великой Новоселки.

В течение последних двух недель продвижение российских войск в направлении Покровска было минимальным.

Украинские войска, скорее всего, ведут борьбу за населенный пункт Песчаное и его окрестности в пяти километрах к юго-западу от Покровска, но пока не ясно, под чьим контролем находится населенный пункт, резюмировали в обзоре.

Ранее разведка Великобритании посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.

Кроме того, разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.

Курская область Донецкая областьвойна
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