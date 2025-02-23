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Війна 2025

Зеленський: Я готовий залишити пост президента заради миру чи в обмін на НАТО

Ірина БалачукНеділя, 23 лютого 2025, 16:43
Зеленський: Я готовий залишити пост президента заради миру чи в обмін на НАТО
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні, або в обмін на членство України в НАТО.

Джерело: президент на пресконференції 23 лютого

Пряма мова Зеленського на питання, чи готовий він залишити посаду президента, якщо це приведе до миру: "Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Друга історія – можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Одразу (кажу – ред.), щоб довго про це не говорити".

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Деталі: Президент підкреслив, що він фокусується на безпеці України "сьогодні, а не за 20 років" і не збирається "бути при владі десятиріччя".

"Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія", – сказав Зеленський.

Говорячи про НАТО, він повторив, що членство в Альянсі стане найдешевшим варіантом гарантій безпеки України.

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"У будь-якому випадку, хотів би це хтось, чи не хотів, підтримував цю ідею, чи не підтримував – на столі є ця тема. І на столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде. Я не знаю, чим закінчиться перемовини, але в будь-якому форматі, в будь-якому випадку на столі це буде. Обговорювати це, напевно, будемо з партнерами.

І тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна в Україні. Це ми запрошуємо передусім наших європейських лідерів, бо війна в Україні, а ми є частиною невід'ємною цього континенту – Європи, майбутнього Європейського Союзу", – сказав Зеленський.

Він додав, що за столом переговорів про мир і гарантії безпеки має бути Європа і США.

"Ми хочемо закінчити війну, і партнери хочуть, і партнери хочуть, щоби там була Росія, і Росія там буде. Я дійсно вірю, що президент США Трамп хоче і допоможе нам закінчити цю війну, але мир через силу – це передусім направити свою силу в бік Росії", – підсумував Зеленський.

Зеленськийпрезидентвиборимир
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