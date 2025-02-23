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Война 2025

Зеленский: Я готов оставить пост президента ради мира или в обмен на НАТО

Ирина БалачукВоскресенье, 23 февраля 2025, 16:43
Зеленский: Я готов оставить пост президента ради мира или в обмен на НАТО
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов покинуть пост президента, если это будет означать мир в Украине, или в обмен на членство Украины в НАТО.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Прямая речь Зеленского на вопрос, готов ли он оставить пост президента, если это приведет к миру: "Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Вторая история – могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу (говорю – ред.), чтобы долго об этом не говорить".

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Детали: Президент подчеркнул, что он фокусируется на безопасности Украины "сегодня, а не через 20 лет" и не собирается "быть у власти десятилетия".

"Поэтому это, наверное, мой фокус и желаемая мечта", – сказал Зеленский.

Говоря о НАТО, он повторил, что членство в Альянсе станет самым дешевым вариантом гарантий безопасности Украины.

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"В любом случае, хотел бы этого кто-то, или не хотел, поддерживал эту идею, или не поддерживал – на столе есть эта тема. И на столе гарантий безопасности и переговоров эта тема будет. Я не знаю, чем закончится переговоры, но в любом формате, в любом случае на столе это будет. Обсуждать это, наверное, будем с партнерами. И здесь очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, за который приглашают Украину, еще наш стол, потому что война в Украине. Это мы приглашаем прежде всего наших европейских лидеров, потому что война в Украине, а мы являемся частью неотъемлемой этого континента – Европы, будущего Европейского Союза", – сказал Зеленский. 

Он добавил, что за столом переговоров о мире и гарантиях безопасности должны быть Европа и США.

"Мы хотим закончить войну, и партнеры хотят, и партнеры хотят, чтобы там была Россия, и Россия там будет. Я действительно верю, что президент США Трамп хочет и поможет нам закончить эту войну, но мир через силу это прежде всего – это направить свою силу в сторону России", – подытожил Зеленский.

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