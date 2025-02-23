Зеленський на слова Трампа про "диктатора": Ображався б той, хто є диктатором

Президент Володимир Зеленський заявив, що не ображається за те, що президент США Дональд Трамп назвав його "диктатором", і запевнив, що диктатором точно не стане.

Джерело: пресконференція президента

Деталі: Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, який назвав його "диктатором" через небажання проводити вибори під час війни.

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Пряма мова: "Тут немає можливості для емоцій. Я маю прагматичний підхід до відносин з сьогоднішньою адміністрацією (США – ред.) і буду продовжувати саме так. Але, безумовно, я б не назвав ці слова президента Трампа на мою адресу компліментами, м'яко кажучи. Я розумію це так.

Але для чого ображатися? Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. А так я це сприймаю – ну що ж зробиш, будемо якось жити з США.

Диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через якусь силу прийшов до влади. Мене обрали 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також ніхто не призначав, парламент обирав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що не збирається бути у владі "десятиріччя", але й не дозволить правителю РФ Володимиру Путіну бути при владі на території України.

"А слова – вони пройдуть. А може, й щось хороше колись скажуть", – додав він.

Президент зазначив, що для нього важливо, що про нього думають українці, так само як для Трампа важливо, що про нього думають американці.

Що передувало: 19 лютого президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.