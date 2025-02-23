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Война 2025

Зеленский на слова Трампа о "диктаторе": Обижался бы тот, кто является диктатором

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 17:28
Зеленский на слова Трампа о диктаторе: Обижался бы тот, кто является диктатором
Зеленский на пресс-конференции 23 февраля, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обижается за то, что президент США Дональд Трамп назвал его "диктатором", и заверил, что диктатором точно не станет.

Источник: пресс-конференция президента

Детали: Зеленского попросили прокомментировать слова Трампа, который назвал его "диктатором" из-за нежелания проводить выборы во время войны.

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Прямая речь: "Здесь нет возможности для эмоций. Я имею прагматический подход к отношениям с сегодняшней администрацией (США – ред.) и буду продолжать именно так. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова президента Трампа в мой адрес комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это так.

Но для чего обижаться? Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. А так я это воспринимаю – ну что же сделаешь, будем как-то жить с США.

Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент выбирал народ Украины. После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что не собирается быть у власти "десятилетия", но и не позволит правителю РФ Владимиру Путину быть у власти на территории Украины.

"А слова – они пройдут. А может, и что-то хорошее когда-то скажут", – добавил он.

Президент отметил, что для него важно, что о нем думают украинцы, так же как для Трампа важно, что о нем думают американцы.

Что предшествовало: 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

ЗеленскийТрамп
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