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Війна 2025

У Трампа заявили, що Зеленський "більше не вагається" щодо угоди про надра

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 17:56
У Трампа заявили, що Зеленський більше не вагається щодо угоди про надра
Стів Віткофф, фото Getty Images

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф очікує на підписання угоди з Україною щодо природних ресурсів вже "цього тижня".

Джерело: Віткофф в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Віткофф сказав, що президент України Володимир Зеленський "вагався у своїй прихильності" до угоди тиждень тому.

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"Президент (Трамп) послав йому повідомлення. Він більше не вагається", – сказав представник Трампа.

За його словами, зараз Зеленський розуміє, як багато США зробили для України, і "що ця угода має бути підписана".

"Я очікую підписання угоди на цьому тижні (у США неділя є першим днем тижня – ред.)", – сказав Віткофф.

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Що передувало: 23 лютого Україна і США проводять новий раунд переговорів щодо угоди про використання українських природних ресурсів.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.

Водночас, за даними Sky News, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати угоду через "проблемні питання" в її ниншній версії.

СШАТрамп
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