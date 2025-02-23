У Трампа заявили, что Зеленский "больше не колеблется" по соглашению о недрах

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ожидает подписания соглашения с Украиной по природным ресурсам уже "на этой неделе".

Источник: Уиткофф в эфире CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Уиткофф сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "колебался в своей приверженности" к соглашению неделю назад.

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"Президент (Трамп) послал ему сообщение. Он больше не колеблется", – сказал представитель Трампа.

По его словам, сейчас Зеленский понимает, как много США сделали для Украины, и "что это соглашение должно быть подписано".

"Я ожидаю подписания соглашения на этой неделе (в США воскресенье является первым днем недели – Ред.)", – сказал Уиткофф.

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Что предшествовало: 23 февраля Украина и США проводят новый раунд переговоров по соглашению об использовании украинских природных ресурсов.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.

В то же время, по данным Sky News, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.