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Війна 2025

Зеленський каже, що США не натякали на відключення Starlink в Україні

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 18:19
Зеленський каже, що США не натякали на відключення Starlink в Україні
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що від США не надходили натяки на можливість відключення в Україні терміналів Starlink, але до цього потрібно готуватись.

Джерело: Зеленський на пресконференції, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, він побачив у ЗМІ повідомлення про те, що США погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

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Пряма мова: "Натяків (на можливе відключення від Starlink – ред.) не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові, так. Відповідні інституції наші над цим працюють".

Деталі: Він наголосив, що відключати Starlink в Україні неправильно, оскільки за ці системи щомісяця сплачуються гроші.

"Ми платимо за це, це не безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології, але ми за них платимо...Тому будемо вважати, що поки немає таких ризиків, що це дійсно тільки в медіапросторі", – додав Зеленський.

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Що передувало: Напередодні агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які оплачує польська сторона.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим повідомлення про те, що питання можливості відключення України від супутникової мережі Starlink піднімалося на переговорах про українські надра.

ЗеленськийСШАінтернет
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