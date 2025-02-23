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Война 2025

Зеленский говорит, что США не намекали на отключение Starlink в Украине

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 18:19
Зеленский говорит, что США не намекали на отключение Starlink в Украине
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что от США не поступали намеки на возможность отключения в Украине терминалов Starlink, но к этому нужно готовиться.

Источник: Зеленский на пресс-конференции, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, он увидел в СМИ сообщения о том, что США угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

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Прямая речь: "Намеков (на возможное отключение от Starlink – ред.) не было. В медиа это видели. Должны быть готовы, да. Соответствующие институты наши над этим работают".

Детали: Он подчеркнул, что отключать Starlink в Украине неправильно, поскольку за эти системы ежемесячно платятся деньги.

"Мы платим за это, это не бесплатная помощь. Мы благодарны за эти технологии, но мы за них платим...Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это действительно только в медиапространстве", – добавил Зеленский.

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Что предшествовало: Накануне агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложным сообщение о том, что вопрос возможности отключения Украины от спутниковой сети Starlink поднимался на переговорах об украинских недрах.

ЗеленскийСШАинтернет
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