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Війна 2025

У Трампа заявили, що "стамбульська угода" може бути орієнтиром для завершення війни

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 19:11
У Трампа заявили, що стамбульська угода може бути орієнтиром для завершення війни
Стів Віткофф, фото AFP via Getty Images

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання війни в Україні.

Джерело: Віткофф, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Він не уточнив умови такої потенційної угоди, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

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"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру – це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", – зазначив Віткофф.

За його словами, "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати", – запевнив Віткофф.

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Що передувало: Російська пропаганда неодноразово посилалась на міфічні "Стамбульські угоди", які насправді є набором кремлівських вимог – від скорочення армії України до заборони її членства в НАТО.

Серед іншого, росіяни звинувачували Захід у нібито "зриві" підписання цієї "мирної угоди".

У квітні 2024 року німецьке видання Die Welt описало проєкт договору на 17 сторінках, який Україна та РФ нібито узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що твердження російської пропаганди про нібито існування "угод", які Україна підписала після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, не відповідають дійсності.

СШАпереговориТрамп
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