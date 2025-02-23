У Трампа заявили, что стамбульское соглашение может быть ориентиром для завершения войны

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию войны в Украине.

Источник: Уиткофф, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Он не уточнил условия такого потенциального соглашения, но отметил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, то ли территориальные уступки, то ли экономические".

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"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру – это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", – отметил Виткофф.

По его словам, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", – заверил Виткофф.

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Что предшествовало: Польский президент Анджей Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Сам Трамп в интервью Fox News выразил сомнение, что участие президента Украины является важным в переговорах о "мире".

А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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