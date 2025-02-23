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Війна 2025

Єврорада збереться на екстрений саміт щодо "довгострокової безпеки України"

Тетяна Висоцька, Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 19:38
Єврорада збереться на екстрений саміт щодо довгострокової безпеки України
ілюстративне фото Getty Images

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання лідерів ЄС 6 березня щодо довгострокової безпеки в Україні та Європі.

Джерело: Кошта у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС".

Деталі: Кошта також наголосив, що європейські лідери висловили прагнення "зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України". 

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"Я продовжуватиму працювати разом з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень 6 березня", – підкреслив він.

Нагадаємо: Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснять візити до США. Перед цим вони обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 

У той самий час, президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.

ЄС
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