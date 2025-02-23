Евросовет соберется на экстренный саммит по "долгосрочной безопасности Украины"

Президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания лидеров ЕС 6 марта по долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

Источник: Кошта в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… Реклама: February 23, 2025

Прямая речь: "Я решил созвать специальный Европейский Совет на 6 марта. Мы живем в определяющий момент для Украины и европейской безопасности. Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее стремление ответить на эти вызовы на уровне ЕС".

Детали: Кошта также подчеркнул, что европейские лидеры выразили стремление "укрепить европейскую оборону и сделать решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины".

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"Я буду продолжать работать вместе с (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами, чтобы быть готовыми к принятию решений 6 марта", – подчеркнул Антониу Кошта.

Напомним: На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершат визиты в США. Перед этим они обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.