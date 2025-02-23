Спецпосланець Трампа: Якщо буде мирна угода, компанії США зможуть вести бізнес у Росії

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що американські фірми можуть вести бізнес у Росії, якщо буде укладено мирну угоду щодо врегулювання війни в Україні.

Джерело: Віткофф, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Його слова прозвучали на тлі намагань президента США Дональда Трампа укласти угоду щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

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Пряма мова: "Очевидно, що існують очікування, що якщо ми досягнемо мирної угоди, то ви зможете повернути американські компанії і вести там бізнес. І я думаю, що всі вважатимуть, що це буде позитивною, хорошою подією".

Що передувало: Віткофф також говорив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

Нещодавно Трамп в інтерв'ю Fox News висловив сумнів, що участь президента України є важливою в переговорах про "мир".

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А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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