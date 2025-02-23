Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Спецпосланник Трампа: Если будет мирное соглашение, компании США смогут вести бизнес в России

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 20:03
Спецпосланник Трампа: Если будет мирное соглашение, компании США смогут вести бизнес в России
Стив Уиткофф, фото Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американские фирмы могут вести бизнес в России, если будет заключено мирное соглашение по урегулированию войны в Украине.

Источник: Уиткофф, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Его слова прозвучали на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить соглашение о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Очевидно, что существуют ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то вы сможете вернуть американские компании и вести там бизнес. И я думаю, что все будут считать, что это будет положительным, хорошим событием".

Что предшествовало: Уиткофф также говорил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Недавно Трамп в интервью Fox News выразил сомнение, что участие президента Украины является важным в переговорах о "мире".

РЕКЛАМА:

А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Читайте также: Выжить в эпоху Трампа. Почему пылают отношения с США и что стоит делать Украине

ТрампРосcияСШАбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Выборы в Германии: Мерц станет новым канцлером, у ультраправых исторический результат – экзитпол
У Трампа заявили, что "стамбульское соглашение" может быть ориентиром для завершения войны
Украина имеет альтернативу Starlink – Умеров
На оккупированных территориях Украины полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти
Все новости...
Трамп
У Трампа заявили, что "стамбульское соглашение" может быть ориентиром для завершения войны
У Трампа заявили, что Зеленский "больше не колеблется" по соглашению о недрах
Зеленский на слова Трампа о "диктаторе": Обижался бы тот, кто является диктатором
Последние новости
21:49
В прокат вышел фильм "Под вулканом": о чем лента и стоит ли она внимания
21:41
фотоВ Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины
20:53
И словом, и делом: как мировой спорт выступил единым фронтом против России
20:45
Зеленский не считает, что из-за ареста генералов теряется доверие между властью и военными
20:13
футбол"Динамо" обыграло "Карпаты" в чемпионате Украины
20:03
Спецпосланник Трампа: Если будет мирное соглашение, компании США смогут вести бизнес в России
19:41
Выборы в Германии: Мерц станет новым канцлером, у ультраправых исторический результат – экзитпол
19:38
Евросовет соберется на экстренный саммит по "долгосрочной безопасности Украины"
19:18
Зеленский: Замороженные российские активы – это наши деньги
19:11
У Трампа заявили, что "стамбульское соглашение" может быть ориентиром для завершения войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: