У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

Кілька тисяч людей вийшли на Староміську площу у Празі на мітинг під назвою "Разом за Україну".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Учасники події та її організатори закликали "показати світові, що ми стоїмо за Україною і будемо стояти за нею стільки, скільки буде потрібно".

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Перед присутніми виступили чеський президент Петр Павел, посол України в Чехії Василь Зварич, а також чеські правозахисники та митці.

Пряма мова Павела: "Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру – гідного, справедливого миру. Для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама, а Росія не має мати змоги визначати її майбутнє".

Деталі: Чеський президент також застеріг від маніпуляцій про те, що Україна якимось чином спровокувала агресію Росії.

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"З того, що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали б стояти. Хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само й нас. А якщо дозволимо його компрометацію, якщо винагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас", - сказав він.

Проукраїнський мітинг також відбувся у Брно, а в Пльзені він запланований на 24 лютого.

Крім того, демонстрація на підтримку України відбулась і у Брюсселі. Кілька тисяч людей прийшли до центру міста з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.