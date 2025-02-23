Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 21:41
У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України
мітинг у Брюсселі, фото Радіо Свобода

Кілька тисяч людей вийшли на Староміську площу у Празі на мітинг під назвою "Разом за Україну".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Учасники події та її організатори закликали "показати світові, що ми стоїмо за Україною і будемо стояти за нею стільки, скільки буде потрібно".

Реклама:

Перед присутніми виступили чеський президент Петр Павел, посол України в Чехії Василь Зварич, а також чеські правозахисники та митці.

Пряма мова Павела: "Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру – гідного, справедливого миру. Для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама, а Росія не має мати змоги визначати її майбутнє".

Деталі: Чеський президент також застеріг від маніпуляцій про те, що Україна якимось чином спровокувала агресію Росії.

РЕКЛАМА:

"З того, що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали б стояти. Хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само й нас. А якщо дозволимо його компрометацію, якщо винагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас", - сказав він.

Проукраїнський мітинг також відбувся у Брно, а в Пльзені він запланований на 24 лютого.

Крім того, демонстрація на підтримку України відбулась і у Брюсселі. Кілька тисяч людей прийшли до центру міста з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

ЧехіяБельгіяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки
Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США
фотоУ Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України
Вибори в Німеччині: Мерц стане новим канцлером, в ультраправих історичний результат – екзитпол
Україна має альтернативу Starlink – Умєров
На окупованих територіях України корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко
Усі новини...
Чехія
Чехія передала Україні 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
У Чехії розслідують можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну
68% поляків і 44% чехів хочуть, щоб Україна перемогла у війні проти РФ – опитування
Останні новини
00:52
Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини
00:18
Радник з нацбезпеки США назвав Трампа "президентом миру" – ЗМІ
23:59
футболІнший світ Луїса Діаса: партизани, Вальдеррама та індіанське плем'я, що вимирає
23:30
фотоУ Парижі на підтримку України зібралися понад 10 тисяч людей
23:17
Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки
23:00
24 лютого в Україні від 14° морозу до 8° тепла
22:47
Українець Чепурний виграв два срібла на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики
22:27
Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США
22:06
Курський напрямок за інтенсивністю ворожих атак майже наздогнав Покровський – Генштаб
21:56
Україна третій рік поспіль не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу з біатлону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: