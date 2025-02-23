У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України
Кілька тисяч людей вийшли на Староміську площу у Празі на мітинг під назвою "Разом за Україну".
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Учасники події та її організатори закликали "показати світові, що ми стоїмо за Україною і будемо стояти за нею стільки, скільки буде потрібно".
Перед присутніми виступили чеський президент Петр Павел, посол України в Чехії Василь Зварич, а також чеські правозахисники та митці.
Пряма мова Павела: "Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру – гідного, справедливого миру. Для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама, а Росія не має мати змоги визначати її майбутнє".
Деталі: Чеський президент також застеріг від маніпуляцій про те, що Україна якимось чином спровокувала агресію Росії.
"З того, що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали б стояти. Хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само й нас. А якщо дозволимо його компрометацію, якщо винагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас", - сказав він.
Проукраїнський мітинг також відбувся у Брно, а в Пльзені він запланований на 24 лютого.
Крім того, демонстрація на підтримку України відбулась і у Брюсселі. Кілька тисяч людей прийшли до центру міста з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.