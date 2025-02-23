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Война 2025

В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 21:41
В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины
митинг в Брюсселе, фото Радио Свобода

Несколько тысяч человек вышли на Староместскую площадь в Праге на митинг под названием "Вместе за Украину".

Источник: Радио Свобода

Детали: Участники события и его организаторы призвали "показать миру, что мы стоим за Украину и будем стоять за ней столько, сколько потребуется".

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Перед собравшимися выступили чешский президент Петр Павел, посол Украины в Чехии Василий Зварич, а также чешские правозащитники и художники.

Прямая речь Павела: "Кроме того, что Украина заслуживает славы, желаю ей скорейшего мира – достойного, справедливого мира. Для того, чтобы Украина имела будущее, которое она может выбирать, или в пределах Европы, или в пределах НАТО, но она должна выбирать его сама, а Россия не должна иметь возможности определять ее будущее".

Детали: Чешский президент также предостерег от манипуляций о том, что Украина каким-то образом спровоцировала агрессию России.

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"Из того, что произошло, думаю, вполне понятно, кто агрессор, кто нарушил международное право и кто жертва, на стороне которой мы должны были бы стоять. Хотя бы потому, что международное право оберегает так же и нас. А если позволим его компрометацию, если вознаградим агрессора, то рано или поздно это коснется и нас", - сказал он.

Проукраинский митинг также состоялся в Брно, а в Пльзене он запланирован на 24 февраля.

Кроме того, демонстрация в поддержку Украины состоялась и в Брюсселе. Несколько тысяч человек пришли в центр города по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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