Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Курський напрямок за інтенсивністю ворожих атак майже наздогнав Покровський – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 22:06
Курський напрямок за інтенсивністю ворожих атак майже наздогнав Покровський – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

На фронті з початку доби відбулося 81 боєзіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 22 рази, на Курському – 19.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Реклама:

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував двічі у бік Вовчанська та Западного, один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій оборонців у районі Загризового та в напрямку Богуславки. Українські захисники відбили одну атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав Слов’янськ.

РЕКЛАМА:

Сили оборони відбивають одну наступальну дію загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

На Покровському напрямку росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них – безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників.

На Новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито десять ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Степового. Кам’янське було атаковане НАРами.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки
Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США
фотоУ Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України
Вибори в Німеччині: Мерц стане новим канцлером, в ультраправих історичний результат – екзитпол
Україна має альтернативу Starlink – Умєров
На окупованих територіях України корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко
Усі новини...
Генштаб
За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб
На фронті сталося 107 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб
Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Росії
Останні новини
00:52
Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини
00:18
Радник з нацбезпеки США назвав Трампа "президентом миру" – ЗМІ
23:59
футболІнший світ Луїса Діаса: партизани, Вальдеррама та індіанське плем'я, що вимирає
23:30
фотоУ Парижі на підтримку України зібралися понад 10 тисяч людей
23:17
Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки
23:00
24 лютого в Україні від 14° морозу до 8° тепла
22:47
Українець Чепурний виграв два срібла на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики
22:27
Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США
22:06
Курський напрямок за інтенсивністю ворожих атак майже наздогнав Покровський – Генштаб
21:56
Україна третій рік поспіль не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу з біатлону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: