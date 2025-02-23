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Война 2025

Курское направление по интенсивности атак почти догнало Покровское – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 22:06
Курское направление по интенсивности атак почти догнало Покровское – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 81 боестолкновение, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 22 раза, на Курском - 19.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 928 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал дважды в сторону Волчанска и Западного, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций защитников в районе Загрызово и в направлении Богуславки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Авиаудару подвергся Славянск.

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Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одна атака отбита украинскими воинами. Авиаудару подверглась Рай-Александровка.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении россияне 22 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Проминь, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – в воскресенье на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них – безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждены одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отбито десять вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Степного. Каменское было атаковано НАРами.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемые бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.

Генштабвойна
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