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Війна 2025

Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США

Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 22:27
Майбутній канцлер Німеччини назвав пріоритетом незалежність Європи від США
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Лідер ХДС, що перемагає на виборах у Німеччині, Фрідріх Мерц заявив, що прагне до незалежності Європи від США.

Джерело: заяви Мерца і Шольца у неділю ввечері, пише DW

Пряма мова Мерца: "Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США".

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Деталі: Адміністрація Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи, переконаний політик.

Він також порівняв втручання уряду США у виборчу кампанію в Німеччині з маніпуляціями з боку Росії.

Разом з тим, чинний глава уряду Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах.

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За його словами, це – "гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії", що необхідно "чітко та ясно" визнати.

Він привітав Мерца та ХДС/ХСС із перемогою на виборах.

При цьому Щольц вважає неприпустимим, що у Німеччині майже 20% проголосували за ультраправу АдН. "Я ніколи не прийму такого результату", – додав він.

Шольц заявив також, що не хоче бути частиною федерального уряду на чолі з ХДС/ХСС і не хоче очолювати коаліційні переговори.

Що передувало: Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчать про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5% – рекордний показник для себе на федеральному рівні.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.

НімеччинаЄвропаСША
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