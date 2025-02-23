Будущий канцлер Германии назвал приоритетом независимость Европы от США

Лидер ХДС, побеждающей на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что стремится к независимости Европы от США.

Источник: заявления Мерца и Шольца в воскресенье вечером, пишет DW

Прямая речь Мерца: "Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США".

Реклама:

Детали: Администрация Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы, убежден политик.

Он также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны России.

Вместе с тем, действующий глава правительства Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах.

РЕКЛАМА:

По его словам, это – "горький результат выборов для Социал-демократической партии", что необходимо "четко и ясно" признать.

Он поздравил Мерца и ХДС/ХСС с победой на выборах.

При этом Шольц считает недопустимым, что в Германии почти 20% проголосовали за ультраправую АдГ. "Я никогда не приму такого результата", – добавил он.

Шольц заявил также, что не хочет быть частью федерального правительства во главе с ХДС/ХСС и не хочет возглавлять коалиционные переговоры.

Что предшествовало: Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствуют о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.